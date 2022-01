Covid Italia, Agenas: occupazione aree mediche sale al 29% (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’occupazione dei posti letto nelle aree mediche Covid in Italia è cresciuta al 29%, con un incremento pari a un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Dunque una leggera salita, ieri, rispetto al 28% di venerdì e sabato e al 27% di giovedì. E’ quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La Liguria (38%, stabile), la Lombardia (34%, un punto percentuale in più), la Sicilia (35%, stabile) e la Valle d’Aosta (69%, +1) superano la soglia del 30%; la Calabria arriva al 41% (+1). L’Abruzzo sale al 29% (+1); la Basilicata al 26% (+1); la Campania al 29% (+2); l’Emilia Romagna al 27% (+1). Il Friuli Venezia Giulia è stabile al 29%. Stabili anche Lazio (27%), Molise (13%), Pa Trento (25%) e Pa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’dei posti letto nelleinè cresciuta al 29%, con un incremento pari a un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Dunque una leggera salita, ieri, rispetto al 28% di venerdì e sabato e al 27% di giovedì. E’ quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La Liguria (38%, stabile), la Lombardia (34%, un punto percentuale in più), la Sicilia (35%, stabile) e la Valle d’Aosta (69%, +1) superano la soglia del 30%; la Calabria arriva al 41% (+1). L’Abruzzoal 29% (+1); la Basilicata al 26% (+1); la Campania al 29% (+2); l’Emilia Romagna al 27% (+1). Il Friuli Venezia Giulia è stabile al 29%. Stabili anche Lazio (27%), Molise (13%), Pa Trento (25%) e Pa ...

