Covid Italia, 17 gennaio: crescono i morti (287), calano contagi (83.403), tasso al 15,4%, crescono ricoveri e terapie intensive (Di lunedì 17 gennaio 2022) I dati del ministero della Salute fanno registrare 19.228 ricoverati con sintomi (+509 da ieri) e 1.717 pazienti attualmente in terapia intensiva (+26 nelle ultime 24 ore) L'articolo proviene da Firenze Post.

