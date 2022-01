Covid, in Slovenia il tasso di positività sale al 62,9% (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Slovenia si sono stati registrati 4.967 nuovi casi di Covid a fronte di 7.901 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta quindi al 62,9%. La pressione sugli ospedali, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore insi sono stati registrati 4.967 nuovi casi dia fronte di 7.901 tamponi effettuati. Ildisi attesta quindi al 62,9%. La pressione sugli ospedali, ...

Advertising

Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Slovenia il tasso di positività sale al 62,9% - teresacapitanio : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Slovenia il tasso di positività sale al 62,9% - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Slovenia il tasso di positività sale al 62,9% - MediasetTgcom24 : Covid, in Slovenia il tasso di positività sale al 62,9% - EMarcovich : ogni giorno ci danno i numeri Covid. Ma gli sbarchi clandestini in Sicilia e quelli al confine con la Slovenia, che… -