Covid, il bollettino di oggi 17 gennaio: 83.403 casi e 287 morti. Tasso di positività al 15,4% (Di martedì 18 gennaio 2022) Covid, il bollettino di oggi lunedì 17 gennaio 2022. Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.512. Le... Leggi su ilmattino (Di martedì 18 gennaio 2022), ildilunedì 172022. Sono 83.403 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.512. Le...

