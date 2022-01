COVID e complicazioni cardiache: Quale è la correlazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Può il COVID danneggiare il cuore? La risposta sembrerebbe essere affermativa, nonostante questa malattia sia principalmente di tipo respiratorio e polmonare. COVID e complicazioni cardiache – curiosauro.itIl COVID attacca il cuore? I primi rapporti provenienti dalla Cina e dall’Italia, due aree in cui COVID-19 ha preso piede all’inizio della pandemia, mostrano che un paziente su cinque con la malattia riporta danni cardiaci. L’insufficienza cardiaca è stata, infatti, la causa della morte in pazienti COVID-19, anche in quelli senza gravi problemi respiratori. In che modo una malattia respiratoria come COVID-19 può danneggiare il cuore? La dott.ssa Erin Michos, cardiologa preventiva della Johns Hopkins Medicine a Baltimora, spiega che le cellule del ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Può ildanneggiare il cuore? La risposta sembrerebbe essere affermativa, nonostante questa malattia sia principalmente di tipo respiratorio e polmonare.– curiosauro.itIlattacca il cuore? I primi rapporti provenienti dalla Cina e dall’Italia, due aree in cui-19 ha preso piede all’inizio della pandemia, mostrano che un paziente su cinque con la malattia riporta danni cardiaci. L’insufficienza cardiaca è stata, infatti, la causa della morte in pazienti-19, anche in quelli senza gravi problemi respiratori. In che modo una malattia respiratoria come-19 può danneggiare il cuore? La dott.ssa Erin Michos, cardiologa preventiva della Johns Hopkins Medicine a Baltimora, spiega che le cellule del ...

Corriere : La modella Valentina Boscardin morta a 18 anni per complicazioni legate al Covid - missypippi : RT @ChanceGardiner: Donna dell'Alberta muore per complicazioni dopo AstraZeneca - Gim46 : RT @marcosalvati: Ebbene sì, ho il Covid. Sto bene, non ho febbre, dolori o complicazioni, non prendo medicine e non occupo posti in osped… - zocchiel : RT @ChanceGardiner: Donna dell'Alberta muore per complicazioni dopo AstraZeneca - N1926NA : RT @ChanceGardiner: Donna dell'Alberta muore per complicazioni dopo AstraZeneca -