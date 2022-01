Covid, direttore del Santobono: “Preferite vaccino al virus per i vostri figli” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Tra virus e vaccino per i vostri figli, scegliete il vaccino. Nella scelta per i nostri figli dobbiamo sapere raffreddare le emozioni e diventare aridi e riferirci ai dati numerici: ad oggi sono stati vaccinati negli Stati Uniti 8 milioni di bambini e sono stati registrati solo 11 casi di miocardite, tutti regrediti in tre giorni”. Questo l’appello lanciato dai microfoni di Radio Crc dal direttore dell’azienda sanitaria Santobono, Rodolfo Conenna, ai genitori ancora restii a vaccinare i bambini. “Sostanzialmente – spiega Conenna – possiamo dire che vaccinarsi è mille volte più sicuro rispetto al rischio molto più concreto delle complicanze del contagio da virus Covid 19, e oggi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Traper i, scegliete il. Nella scelta per i nostridobbiamo sapere raffreddare le emozioni e diventare aridi e riferirci ai dati numerici: ad oggi sono stati vaccinati negli Stati Uniti 8 milioni di bambini e sono stati registrati solo 11 casi di miocardite, tutti regrediti in tre giorni”. Questo l’appello lanciato dai microfoni di Radio Crc daldell’azienda sanitaria, Rodolfo Conenna, ai genitori ancora restii a vaccinare i bambini. “Sostanzialmente – spiega Conenna – possiamo dire che vaccinarsi è mille volte più sicuro rispetto al rischio molto più concreto delle complicanze del contagio da19, e oggi ...

