Covid, da oggi la Campania è in zona gialla: ecco cosa cambia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da oggi la Campania è in zona gialla. Il passaggio è stato deciso venerdì scorso con un’ordinanza adottata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce del flusso dei dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. Nello stesso provvedimento è stato disposto il passaggio della Valle d’Aosta in arancione. Il passaggio della Campania è scattato in seguito alla crescita dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di degenza ordinaria. Il cambio di colore dipende infatti essenzialmente dalla percentuale di posti letto occupati ma non produce cambiamenti sostanziali nelle attività quotidiane. Come spiegato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, la differenza sostanziale è legata all’obbligo di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalaè in. Il passaggio è stato deciso venerdì scorso con un’ordinanza adottata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce del flusso dei dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. Nello stesso provvedimento è stato disposto il passaggio della Valle d’Aosta in arancione. Il passaggio dellaè scattato in seguito alla crescita dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di degenza ordinaria. Il cambio di colore dipende infatti essenzialmente dalla percentuale di posti letto occupati ma non producementi sostanziali nelle attività quotidiane. Come spiegato dal governatore della, Vincenzo De Luca, la differenza sostanziale è legata all’obbligo di ...

