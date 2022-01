Covid, Costa: «Dobbiamo semplificare le regole, quasi 90% italiani si è vaccinato» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fase di convivenza con il virus. Sin dall'avvento del Covid si è parlato della possibile transizione verso questa dimensione, dove un'alta percentuale di vaccinati avrebbe in qualche modo permesso di semplificare le regole e rendere la quotidianità un po' più simile a quella che si conosceva prima del marzo 2020. Quel momento potrebbe adesso essere vicino. Lo si evince anche da quelle che sono state le parole rilasciate dal sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa in un'intervista rilasciata a Il Giornale del 17 gennaio. «Da sempre - ha evidenziato - l'impegno di “Noi con l'Italia” all'interno di questo Governo è stato per la semplificazione, la responsabilità e la libertà dei cittadini. Se vogliamo che gli italiani continuino a rispettare le regole ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fase di convivenza con il virus. Sin dall'avvento delsi è parlato della possibile transizione verso questa dimensione, dove un'alta percentuale di vaccinati avrebbe in qualche modo permesso dilee rendere la quotidianità un po' più simile a quella che si conosceva prima del marzo 2020. Quel momento potrebbe adesso essere vicino. Lo si evince anche da quelle che sono state le parole rilasciate dal sottosegretario del Ministero della Salute Andreain un'intervista rilasciata a Il Giornale del 17 gennaio. «Da sempre - ha evidenziato - l'impegno di “Noi con l'Italia” all'interno di questo Governo è stato per la semplificazione, la responsabilità e la libertà dei cittadini. Se vogliamo che glicontinuino a rispettare le...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Ora servono nuove regole per i vaccinati' #covid - Agenzia_Ansa : Bassetti: 'Basta col report giornaliero, mette solo ansia'. 'Importante sapere quanti in ospedale con polmonite da… - petergomezblog : Covid, dal sottosegretario Costa a Greco (Cts) il fronte che vuole cancellare i nuovi contagiati dal bollettino quo… - fantasyeydor01 : RT @MediasetTgcom24: Costa: 'Ora servono nuove regole per i vaccinati' | Nuovo record di dosi: 4,5 milioni in 7 giorni #covid https://t.co… - Italia_Notizie : Costa: Dad solo per i non vaccinati ipotesi da valutare A Bogliasco scuola senza prof: la preside chiama i gen… -