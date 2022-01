Covid | contagi in aumento nel Sannio | 179 nelle ultime 24 ore

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 179 i nuovi positivi al Coronavirus nel. A rivelarlo, come di consueto, è il Ministero della Salute nel bollettino giornaliero. Sale, dunque, a 26.050 il totale delle personeate dalnella provincia di Benevento dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lo riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task force regionale- 19 con i direttori generali di Asl e aziende ...il di oggi lunedì 17 gennaio 2022. Sono 83.403 i nuovidanelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.512. Le vittime sono invece 287 mentre ieri erano state 248. Sono 541.298 i tamponi molecolari e ...17.55 Contagi giù a 83.403 ma altri 287 morti Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai precedenti 149.512. Ma sono stati effettuati meno tamponi, 541.298 ...Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.512. Le vittime sono invece 287, mentre ieri erano sta ...