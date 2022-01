Covid | Bucalo-Frassinetti Fdi | ' da Bianchi discriminazione su Ffp2 gratis'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “Più che il ‘governo dei migliori', pare il ‘governo delle contraddizioni'. L'ultima in ordine di tempo è quella sulle mascherine, che dapprima, dal ministero dell' Istruzione, dicevano sarebbero state distribuite gratuitamente a tutti, dall'asilo alle classi superiori, passando per il personale scolastico, i docenti; adesso, invece, il ministrorettifica e dichiara che, date le scarse finanze, queste andranno solo alla scuola dell'infanzia e ai nidi, dove i bambini non portano sul volto alcuna protezione, ed ai docenti e a coloro che operano con alunni che non possono indossare la mascherina. E gli altri? Il resto del corpo insegnante e del personale impegnato con alunni che indossano la mascherina, giusto per far sì che lo Stato risparmi, pagheranno di tasca loro le mascherine. Con quel ...