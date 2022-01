Covid, Bassetti: “Omicron contagerà tutti entro l’inizio dell’estate. Avremo indubbiamente l’immunità di gregge a inizio primavera” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “La variante Omicron è decisamente meno aggressiva, ma molto più contagiosa. È evidente che questa variante colpirà tutti e quindi se ne dovranno fare una ragione soprattutto quelli che non si sono vaccinati. Sia i vaccinati, sia i non vaccinati ragionevolmente incontreranno questo virus già entro l’inizio delll’estate. entro fine inverno e inizio primavera, Avremo senza nessun dubbio l’immunità di gregge”. È la previsione di Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite in ‘Non Stop News’, su Rtl 102.5. Secondo l’infettivologo, stiamo uscendo dalla quarta ondata. E spiega: “entro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “La varianteè decisamente meno aggressiva, ma molto più contagiosa. È evidente che questa variante colpiràe quindi se ne dovranno fare una ragione soprattutto quelli che non si sono vaccinati. Sia i vaccinati, sia i non vaccinati ragionevolmente incontreranno questo virus giàdelll’estate.fine inverno esenza nessun dubbiodi”. È la previsione di Matteo, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite in ‘Non Stop News’, su Rtl 102.5. Secondo l’infettivologo, stiamo uscendo dalla quarta ondata. E spiega: “...

