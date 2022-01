Covid, Bassetti: “Omicron colpirà tutti entro estate, un vaccino ogni anno” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Stiamo uscendo dalla quarta ondata” di Covid. “Ci dovremo vaccinare una volta l’anno. La variante Omicron colpirà tutti entro l’estate”. Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, si esprime così sul quadro dell’epidemia Covid trainata dalla variante Omicron e sulle prospettive future. “L’indicatore più importante è quello dei ricoveri in terapia intensiva. Se guardiamo i ricoveri nella settimana scorsa, su cinque giorni, per tre abbiamo avuto il segno meno”, dice a ‘Non Stop News’, su Rtl 102.5, sottolineando come ci sia “un’alta circolazione del virus in Italia”e come “Omicron si stia prendendo completamente la scena. Oggi Delta – ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Stiamo uscendo dalla quarta ondata” di. “Ci dovremo vaccinare una volta l’. La variantel’”. Il professor Matteo, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, si esprime così sul quadro dell’epidemiatrainata dalla variantee sulle prospettive future. “L’indicatore più importante è quello dei ricoveri in terapia intensiva. Se guardiamo i ricoveri nella settimana scorsa, su cinque giorni, per tre abbiamo avuto il segno meno”, dice a ‘Non Stop News’, su Rtl 102.5, sottolineando come ci sia “un’alta circolazione del virus in Italia”e come “si stia prendendo completamente la scena. Oggi Delta – ...

Advertising

NicolaPorro : ?? 'I dati sui #decessi #Covid sono falsati'. La rivelazione di #Bassetti fa discutere: 'Il paziente entra in ospeda… - CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - repubblica : Bassetti: 'Basta con il report quotidiano, i dati sono gonfiati dai troppi tamponi. Il 35% dei ricoverati nei repar… - rep_genova : Covid, Bassetti: 'Omicron contagerà tutti entro l'estate' [aggiornamento delle 11:24] - breakingnewss__ : ?? #Covid, #Bassetti sulla variante #Omicron: “Colpirà tutti entro estate, faremo un #vaccino ogni anno. L’Italia -… -