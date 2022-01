Covid | 83 403 nuovi casi e 287 decessi in 24 ore

(Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del ministero della Salute, ipositivi al-19 sono 83.403 (rispetto ai 149.512 del 16 gennaio). I tamponi processati sono 541.298 che portano il tasso di positività al 15,4%. Il 17 gennaio si registrano 287(ieri erano 248). I guariti sono 76.679 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 6.421 unità per un totale di 2.555.278.Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.228 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.717 con 122ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.534.333 persone. L’Emilia Romagna è la prima regione per numero di contagi (11.189), seguita da Lombardia (9.883) e dal Piemonte (9.564). (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

