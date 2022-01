Covid-19, oltre 2,5 milioni di attualmente positivi. Sileri, a breve modifiche al bollettino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Crescono a ritmo crescente i nuovi contagiati da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati superati i 2,5 milioni di attualmente positivi. Numeri che danno il senso della velocità con cui viaggia la variante Omicron. Intanto, l'odierno bollettino del ministero della Salute, segna 149.512 nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, meno dei 180.426 di ieri. In totale, i casi individuati nel Paese da febbraio 2020 a oggi ammontano a 8.706.915. Sono invece morte 248 persone nelle ultime 24 ore contro 308 di ieri. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, in Italia i decessi sono stati 141.104. Sul fronte ospedaliero, aumentano ancora le terapie intensive (+14) e i ricoveri ordinari (+349). A fronte di quasi un milione di tamponi ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Crescono a ritmo crescente i nuovi contagiati da-19 in Italia. Oggi sono stati superati i 2,5di. Numeri che danno il senso della velocità con cui viaggia la variante Omicron. Intanto, l'odiernodel ministero della Salute, segna 149.512 nuovi casi dità al19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, meno dei 180.426 di ieri. In totale, i casi individuati nel Paese da febbraio 2020 a oggi ammontano a 8.706.915. Sono invece morte 248 persone nelle ultime 24 ore contro 308 di ieri. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, in Italia i decessi sono stati 141.104. Sul fronte ospedaliero, aumentano ancora le terapie intensive (+14) e i ricoveri ordinari (+349). A fronte di quasi un milione di tamponi ...

