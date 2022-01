Costa: «Stop al tamponi agli asintomatici e a tutti i contagi nel bollettino. Conviviamo con il virus» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stop tamponi agli asintomatici, basta scuole chiuse in zona rossa e fermiamo i bollettino con l’elenco generico dei contagiati. In un’intervista rilasciata oggi al Giornale il sottosegretario alla Salute Andrea Costa lancia un vero e proprio progetto di riforma dell’emergenza: «I cittadini sono stanchi e stremati, ora è tempo di dare prospettive positive per chi ha fatto il proprio dovere da due anni». Per Costa adesso «l’obiettivo è quello di convivere con il virus. Dunque, per prima cosa, smettiamola di fare i tamponi agli asintomatici. Non è che tutti i giorni bisogna misurarsi la febbre per capire se si ha l’influenza. Il termometro si usa solo se non ci si sente ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022), basta scuole chiuse in zona rossa e fermiamo icon l’elenco generico deiati. In un’intervista rilasciata oggi al Giornale il sottosegretario alla Salute Andrealancia un vero e proprio progetto di riforma dell’emergenza: «I cittadini sono stanchi e stremati, ora è tempo di dare prospettive positive per chi ha fatto il proprio dovere da due anni». Peradesso «l’obiettivo è quello di convivere con il. Dunque, per prima cosa, smettiamola di fare i. Non è chei giorni bisogna misurarsi la febbre per capire se si ha l’influenza. Il termometro si usa solo se non ci si sente ...

Advertising

News24_it : Costa: «Stop al tamponi agli asintomatici e a tutti i contagi nel bollettino. Conviviamo con il virus» - Open - infoitinterno : Costa: «Stop al tamponi agli asintomatici e a tutti i contagi nel bollettino. Conviviamo con il virus» - enzoro53 : RT @ilgiornale: Il sottosegretario Costa: 'Basta tamponi agli asintomatici, basta scuole chiuse anche nei comuni in zona rossa, basta bolle… - ENRICO27218318 : RT @ilgiornale: Il sottosegretario Costa: 'Basta tamponi agli asintomatici, basta scuole chiuse anche nei comuni in zona rossa, basta bolle… - rassegnally : #Vaccini Governo pronto ad alleggerire ulteriormente le restrizioni per chi è in pari con il ciclo: quarantene più… -