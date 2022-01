Costa |  «Stadi | obiettivo 100% capienza in primavera»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute AndreaIl sottosegretario alla Salute Andreaha concesso una lunga intervista “La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. Le sue parole: «Dal 6 febbraioal 50%? L’non può essere che quello di tornare in presenza alin, vorrebbe dire veramente che siamo arrivati ad una fase endemica del virus e quindi ad una convivenza. Io credo che ragionare alla ripresa del campionato a febbraio, considerato che mancano 20 giorni e con 500mila dosi al giorno di vaccino, vuol dire avere circa 37 milioni di persone con la terza dose, quindi è ragionevole pensare come unraggiungibile. Dobbiamo anche premiare a chi decide di vaccinarsi e mi pare che i cittadini siano stati ...

'Quando potrà tornare a crescere il numero degli spettatori negli? A febbraio - ha detto ancora- , alla ripresa del campionato dopo la sosta, credo che si debba pensare di premiare chi ...Ci potrebbero essere novità per gli ingressi neglida febbraio, dopo la sosta. A suggerire questa lettura è Andrea, sottosegretario alla Salute, ai microfoni de 'La politica nel pallone', su Rai Gr Parlamento . "Quando potrà tornare a ...Il sottosegretario alla salute, Costa, ha parlato a Radio Rai in merito all'ampliamento della capienza negli stadi: "L’obiettivo non può essere che essere di tornare al ...Il sottosegretario alla Salute si è anche espresso sul nuovo Protocollo Covid: "C'era bisogno di dare chiarezza e che ci fossero risposte omogenee su tutto il territorio. Passo avanti che fa chiarezza ...