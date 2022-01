Cosa vuole dimostrare Kim con i razzi L’opinione di Frassineti

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Con quello di oggi, lunedì 17 gennaio, la Corea del Nord ha effettuato già quattro test missilistici dall’inizio del 2022 (con sei vettori differenti impiegati). Il 5 gennaio Pyongyang avrebbe testato un missile ipersonico con testate capaci di planare sul bersaglio; stesso lancio martedì 11 secondo i dati raccolti dalle intelligence di Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti; il 14 gennaio è toccato a una coppia di missili balistici a corto raggio sparati da un treno. Se questi ultimi aumentano la capacità operativa e la possibilità di nascondere in gallerie ferroviarie i dispositivi di lancio, gli ipersonici segnano un progresso tecnologico. Era dal 2017 che non si assisteva a una frequenza così sostenuta di lanci, e il ritorno del satrapo Kim Jong-un ad assistere di persona alle operazioni (quelle dell’11) alza il livello della propaganda che il regime intende diffondere, spiega ...

