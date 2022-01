Cosa rende speciali i bambini nati a gennaio nel segno del Capricorno o Aquario (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un nuovo anno è appena iniziato e con esso, i bambini nati a gennaio sembrano avere quella marcia in più. Capricorno o Acquario, i profili astrologici dei nati in questo periodo dell’anno sembrano essere speciali. Certo, per chi crede all’oroscopo perché questa pratica antichissima che da sempre affascina l’uomo, spesso viene interpretata da molte persone con scetticismo, l’oroscopo letto di sfuggita ma, esistono anche quelle persone fermamente convinti e fedeli alle previsioni astrali. All’oroscopo c’e chi ci crede e chi no, ma spesso anche in quest’ultimo caso ci si sofferma a leggerlo seppur con un pizzico di superficialità. E ogni genitore, anche il più scettico, è probabile prima o poi che ceda alla tentazione di scorrere il profilo astrologico del proprio figlio o della propria ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un nuovo anno è appena iniziato e con esso, isembrano avere quella marcia in più.o Acquario, i profili astrologici deiin questo periodo dell’anno sembrano essere. Certo, per chi crede all’oroscopo perché questa pratica antichissima che da sempre affascina l’uomo, spesso viene interpretata da molte persone con scetticismo, l’oroscopo letto di sfuggita ma, esistono anche quelle persone fermamente convinti e fedeli alle previsioni astrali. All’oroscopo c’e chi ci crede e chi no, ma spesso anche in quest’ultimo caso ci si sofferma a leggerlo seppur con un pizzico di superficialità. E ogni genitore, anche il più scettico, è probabile prima o poi che ceda alla tentazione di scorrere il profilo astrologico del proprio figlio o della propria ...

