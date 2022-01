Cosa ha detto effettivamente Amnesty International sull’obbligo vaccinale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella giornata del 14 gennaio Amnesty International Italia ha pubblicato un articolo per chiarire la sua posizione in merito alle «misure adottate dal governo per combattere il covid-19». Si tratta di un testo che chiarisce il pensiero di Amnesty su obbligo vaccinale e che, come si può notare in cima alla pagina – appena sotto il titolo – prevede un tempo stimato di lettura pari a sette minuti. Un discorso che fa una premessa, indica la posizione della ong in merito a Green Pass rafforzato e obbligo vaccinale e spiega per filo e per segno le motivazioni che ci sono dietro le conclusioni di Amnesty. LEGGI ANCHE >>> Il canale Telegram no vax che taglia l’intervista di Anna Teresa Palamara (ISS) per fare disinformazione Le porzioni di discorso riprese da giornali e social A ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella giornata del 14 gennaioItalia ha pubblicato un articolo per chiarire la sua posizione in merito alle «misure adottate dal governo per combattere il covid-19». Si tratta di un testo che chiarisce il pensiero disu obbligoe che, come si può notare in cima alla pagina – appena sotto il titolo – prevede un tempo stimato di lettura pari a sette minuti. Un discorso che fa una premessa, indica la posizione della ong in merito a Green Pass rafforzato e obbligoe spiega per filo e per segno le motivazioni che ci sono dietro le conclusioni di. LEGGI ANCHE >>> Il canale Telegram no vax che taglia l’intervista di Anna Teresa Palamara (ISS) per fare disinformazione Le porzioni di discorso riprese da giornali e social A ...

