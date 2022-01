Corsa al Quirinale: il centrodestra spinge per Berlusconi, la sinistra frena. I possibili scenari (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – ”L’auspicio è che entro il 3 febbraio ci sia il nuovo Presidente della Repubblica” e mi auguro che ”ci sia il nome più condiviso”. Un sogno forse quello di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, che ha convocato il parlamento il seduta comune il 24 gennaio per l’elezione del Capo dello Stato. Mattarella non vuole il bis, l’ha fatto capire in diversi modi nei suoi ultimi discorsi. Chi succederà dunque all’ex vicesegretario della Democrazia Cristiana che ora siede al Colle? Il nome che più ritorna è quello di Silvio Berlusconi che, dopo il vertice a ‘Villa Grande’ di venerdì scorso, nel corso del quale Matteo Salvini e Giorgia Meloni gli hanno chiesto di sciogliere la riserva e candidarsi, non si lascia scoraggiare e continua a sognare il Quirinale. Secondo i rumors, il Cavaliere è convinto che alla quarta votazione possa spuntarla ma ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – ”L’auspicio è che entro il 3 febbraio ci sia il nuovo Presidente della Repubblica” e mi auguro che ”ci sia il nome più condiviso”. Un sogno forse quello di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, che ha convocato il parlamento il seduta comune il 24 gennaio per l’elezione del Capo dello Stato. Mattarella non vuole il bis, l’ha fatto capire in diversi modi nei suoi ultimi discorsi. Chi succederà dunque all’ex vicesegretario della Democrazia Cristiana che ora siede al Colle? Il nome che più ritorna è quello di Silvioche, dopo il vertice a ‘Villa Grande’ di venerdì scorso, nel corso del quale Matteo Salvini e Giorgia Meloni gli hanno chiesto di sciogliere la riserva e candidarsi, non si lascia scoraggiare e continua a sognare il. Secondo i rumors, il Cavaliere è convinto che alla quarta votazione possa spuntarla ma ...

