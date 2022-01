Corsa al Quirinale | Berlusconi insiste e inguaia il Governo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Difficile immaginare un nome più divisivo del suo. Eppure Silviocontinua a credere di poter coronare il “sogno”. Una mossa azzardata che rischia di mettere a dura prova la tenuta del. Per Pd e Movimento CinqueStelle la sua candidatura è, di fatto, irricevibile. “Borsino”, chi sale e chi scende In queste ore è arrivata anche la mossa di Matteo Renzi che in una recente intervista al ‘Corriere della Sera’, ha detto la sua sul. “Io parlo con tutti – spiega – vedremo se il centrodestra avanzerà formalmente una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quirinalizio dinon ha i numeri”. A suo avviso, “Draghi a Palazzo Chigi è una garanzia per il Paese nell’anno di legislatura che ci rimane”, mentre al ...

borghi_claudio : Lega e Italia Viva convergono su stralcio riforma del catasto - fanpage : "La nostra proposta è chiara: un nuovo patto di legislatura per proseguire con il Governo di Mario Draghi ed elegge… - Agenzia_Ansa : Il punto di vista del Guardian sull'Italia: 'la Draghi-dipendenza, comprensibile ma non sana'. L'editoriale odierno…

Entra nel vivo la corsa per il Quirinale ma la strada che porterà il successore di Sergio Mattarella al Colle è ancora piena di ostacoli e incognite. In netto calo, nelle ultime ore, le quotazioni di Berlusconi che ... 3) Forza Italia si impegna a mantenere l'unità della coalizione sulla partita del Quirinale, anche ... Nel caso in cui fosse SuperMario ad andare al Colle, per la casella di Palazzo Chigi ci ... Stasera in tv, lunedì 17 gennaio 2022, torna l'appuntamento con Quarta Repubblica su Rete4 (dalle ore 21,20), il talk show ...