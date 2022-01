Coronavirus, lunedì 17 gennaio: sono 6.447 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “Oggi ne Lazio su 14.756 tamponi molecolari e 37.780 antigenici per un totale di 52.536 tamponi, si registrano 6.447 nuovi casi positivi, 17 decessi, 1.789 i ricoverati (+41), 204 le terapie intensive (=) e 5.102 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “sono 3mila casi in meno rispetto al lunedì precedente. E’ la riduzione più significativa delle ultime settimane”. I casi a Roma città sono a quota 3.733. Asl Roma 1: sono 1.932 i nuovi casi e 4 i decessi. Asl Roma 2: sono 1.575 i nuovi casi e 6 i decessi. Asl Roma 3: sono 226 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “Oggi nesu 14.756 tamponi molecolari e 37.780 antigenici per un totale di 52.536 tamponi, si registrano 6.447casi positivi, 17 decessi, 1.789 i ricoverati (+41), 204 le terapie intensive (=) e 5.102 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “3mila casi in meno rispetto alprecedente. E’ la riduzione più significativaultime settimane”. I casi a Roma cittàa quota 3.733. Asl Roma 1:1.932 icasi e 4 i decessi. Asl Roma 2:1.575 icasi e 6 i decessi. Asl Roma 3:226 icasi e 0 i decessi. Asl Roma 4: ...

