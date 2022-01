Coronavirus | cresce la pressione sugli ospedali | in Valle d’Aosta 7 posti letto su 10 sono occupati da pazienti Covid

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La percentuale dinei reparti da-19 è salita al 29% in Italia. La regione che ha il dato peggiore è la, con il 69% deiin area non critica.i dati riportati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che ha segnalato una crescita della percentuale di occupazione in 11 regioni in 24 ore oltre alla: Abruzzo (al 29%), Basilicata (26%), Calabria (41%), Campania (29%), Emilia Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%), Piemonte (30%), Puglia (21%), Sardegna (15%), Toscana (25%). I numeriin discesa, invece, in Umbria (33%) e Veneto (23%). Restano stabili le ...

La percentuale di posti letto occupati nei reparti da pazienti Covid - 19 è salita al 29% in Italia. La regione che ha il dato peggiore è la Valle d'Aosta, con il 69% dei posti occupati in area non ...Ma intanto, in patria, il Pil cinese, ma anche no, le culle continuano a restare vuote e la ... mentre Pechino impone ampie restrizioni sul, tra cui il confinamento di milioni di ...In 24 ore, cresce in altre 11 regioni: Abruzzo (al 29%), Basilicata (26%), Calabria (41%), Campania (29%), Emilia Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%), Piemonte (30%), Puglia (21%), Sardegna ...Sebastiani (Cnr): accelerazione nella curva dei decessi ma non c'è andamento analogo per la curva degli ingressi in terapia intensiva. Ecco perché ...