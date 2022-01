Corona virus: Italia, 2555278 attualmente positivi a test (+6421 in un giorno) con 141391 decessi (287) e 6093633 guariti (76679). Totale di 8790302 casi (83403) Dati della protezione civile: effettuati tamponi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 2555278 attualmente positivi a test (+6421 in un giorno) con 141391 decessi (287) e 6093633 guariti (76679). Totale di 8790302 casi (83403) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 gennaio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(287) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

privato1s : @ladyonorato Anche la signora Luxuria è stata colpita dallo stesso problema attribuito al grande Montagnier. È un a… - HyunCo000 : Non ci sono parole , il corona virus per loro non esiste ??????? - RenataRZargar : Senzafine: Arte, Cultura e Società di Renata Rusca Zargar: CITTÀ AL TEMPO DEL CORONA VIR… - 1564monica : @hystrionico1984 Il codiv è un un corona virus.. Da chirurgo se ne doveva stare fuori dal CTS??.. Cialtrone incompetente - Consuel69246120 : @MediasetTgcom24 Sta scemando,come tutti i Corona virus.non merito VACCINI.. -