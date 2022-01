Coppa Italia, Sassuolo-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mercoledì 19 Gennaio alle ore 17:30 andrà in scena Sassuolo-Cagliari, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I neroverdi fanno il loro esordio nella competizione in virtù dell’ottimo piazzamento nella passata stagione; gli isolani hanno invece dovuto superare un turno preliminare. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti una tra Juventus e Sampdoria. Verso Sassuolo-Cagliari Come arrivano i neroverdi alla sfida? Nonostante un calcio propositivo e tanti talenti in rampa di lancio, la stagione del Sassuolo è fin qui altalenante: dodicesimo posto in classifica con un lauto distacco dalla zona Europa League, obiettivo dichiarato ai nastri di partenza. Per questo motivo la Coppa Italia può diventare un’ottima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mercoledì 19 Gennaio alle ore 17:30 andrà in scena, gara valida per gli ottavi di finale di. I neroverdi fanno il loro esordio nella competizione in virtù dell’ottimo piazzamento nella passata stagione; gli isolani hanno invece dovuto superare un turno preliminare. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti una tra Juventus e Sampdoria. VersoCome arrivano i neroverdi alla sfida? Nonostante un calcio propositivo e tanti talenti in rampa di lancio, la stagione delè fin qui altalenante: dodicesimo posto in classifica con un lauto distacco dalla zona Europa League, obiettivo dichiarato ai nastri di partenza. Per questo motivo lapuò diventare un’ottima ...

