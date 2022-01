Coppa d’Africa, Milan e Napoli esultano: “Rientrano subito” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nessuna quarantena per i calciatori di Serie A al rientro dalla Coppa d’Africa. Notizia importantissima per i club, poiché vuol dire che li avranno a disposizione fin dal primo momento. I giorni stanno correndo e si avvicina il rientro dei calciatori impegnati in Coppa d’Africa. Giunti oltre la metà di gennaio, la competizione inizia ad entrare nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nessuna quarantena per i calciatori di Serie A al rientro dalla. Notizia importantissima per i club, poiché vuol dire che li avranno a disposizione fin dal primo momento. I giorni stanno correndo e si avvicina il rientro dei calciatori impegnati in. Giunti oltre la metà di gennaio, la competizione inizia ad entrare nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - DiMarzio : La #CoppadAfrica perde due grandi protagonisti: #Aubameyang e #Lemina tornano nei rispettivi club per ulteriori esa… - amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - callio47 : Osimhen appena tornato dalla Coppa d Africa. - marcoluo : Osimhen rientrato in campo 1) non doveva star fuori 90 giorni? 2) perché non partecipa alla coppa d’africa? -