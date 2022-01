Coppa d’Africa, Girone A: Camerun e Burkina Faso qualificate (Di lunedì 17 gennaio 2022) Due qualificate. Due tornano a casa. In Coppa d’Africa, nel Girone A, è tutto da programma dopo le tre partite disputate dalle quattro squadre del primo gruppo che va ufficialmente in archivio in questa competizione che annovera le Nazionali migliori del vasto continente africano. Le due favorite della vigilia non hanno deluso le aspettative ed i pronostici iniziali: il Camerun padrone di casa ed il Burkina Faso sono riuscite a staccare il pass per il turno successo, mentre Capo Verde ed Etiopia tornano a casa con merito. Soprattutto la compagine capoverdiana. Ecco cosa è successo in questa ultima giornata. Coppa d’Africa, Girone A: tutto secondo programma Un doppio pareggio che cristallizza le posizioni emerse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Due. Due tornano a casa. In, nelA, è tutto da programma dopo le tre partite disputate dalle quattro squadre del primo gruppo che va ufficialmente in archivio in questa competizione che annovera le Nazionali migliori del vasto continente africano. Le due favorite della vigilia non hanno deluso le aspettative ed i pronostici iniziali: ilpadrone di casa ed ilsono riuscite a staccare il pass per il turno successo, mentre Capo Verde ed Etiopia tornano a casa con merito. Soprattutto la compagine capoverdiana. Ecco cosa è successo in questa ultima giornata.A: tutto secondo programma Un doppio pareggio che cristallizza le posizioni emerse ...

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - DiMarzio : La #CoppadAfrica perde due grandi protagonisti: #Aubameyang e #Lemina tornano nei rispettivi club per ulteriori esa… - amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - infoitsport : Coppa d’Africa, doppio pareggio. Camerun primo, passa il Burkina Faso - DioufRossonero : RT @AntoVitiello: Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio più r… -