Coppa d’Africa, Gabon: Aubameyang e Lemina fuori per problemi cardiaci (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina, terminano la loro Coppa d’Africa per via di alcuni problemi cardiaci. I due giocatori del Gabon, sono risultati positivi al Covid-19 prima della partita d’esordio contro le Comore e subito posti in isolamento. Dopo il tampone negativo, in seguito ad ulteriori esami, sono emersi i problemi al cuore. Il CT Patrice Neveu ha annunciato: “D’accordo con il medico federale, il presidente e Pierre-Emerick e Mario, abbiamo preso la saggia decisione di rimandarli nei loro club in modo che possano farsi curare. Noi non siamo in grado di valutare la pericolosità delle loro ‘infiammazioni'”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pierre-Emericke Mario, terminano la loroper via di alcuni. I due giocatori del, sono risultati positivi al Covid-19 prima della partita d’esordio contro le Comore e subito posti in isolamento. Dopo il tampone negativo, in seguito ad ulteriori esami, sono emersi ial cuore. Il CT Patrice Neveu ha annunciato: “D’accordo con il medico federale, il presidente e Pierre-Emerick e Mario, abbiamo preso la saggia decisione di rimandarli nei loro club in modo che possano farsi curare. Noi non siamo in grado di valutare la pericolosità delle loro ‘infiammazioni'”. SportFace.

