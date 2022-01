Concerto di Aries in Italia | il 9 settembre tappa a Milano

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 gennaio 2022), l’artista poliedrico della California, arriva inper una data unica il 92022 all’Arci Bellezza di. Arshia Nicholas Fattahl, in arte, è definito come un artista dalle mille sfaccettature creative tutte riversate infatti nel suo ultimo album in studio Believe in me, Who believe in you uscito il 13 novembre 2021 per Wunderworld/Columbia Records. Il produttore, cantante e rapper autodidatta ha pubblicato una collezione eclettica di 12 canzoni che ritraggono perfettamente il suo modo di mischiare hip-hop e influenze alternative. L’album è stato anticipato dai singoli di successo Fool’s gold, Conversations, Ditto, Kids on Molly, One punch. In occasione della release del suo nuovo disco,ha creato appositamente il ...