Con Berlusconi candidato al Quirinale si chiude un'epoca nel peggiore dei modi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Berlusconi è ufficialmente candidato. I giornalisti progressisti sono corsi a scrivere che Meloni e Salvini sono succubi, pensando forse di pungere i due sul nervo scoperto, dimostrando al contrario di non capire granché del rapporto tra simbolico e politica. Vada come vada tra la destra dei peggiori e la cultura istituzionale del paese non c’è più alcun argine simbolico, nessun discorso sulla qualità della democrazia italiana che costituisca un ostacolo per il rilancio di altolocate avventure politiche. Da questo punto di vista la legislatura che abbiamo alle spalle è stata una catastrofe. Non è un caso che si concluda con le immagini del caimano trionfante che resuscita i riti dei bei vecchi tempi andati - dai regali di Natale ai comunicati stampa con il menù di Villa Grande - per lucidare l’ultimo momento di gloria della sua lunga carriera ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022)è ufficialmente. I giornalisti progressisti sono corsi a scrivere che Meloni e Salvini sono succubi, pensando forse di pungere i due sul nervo scoperto, dimostrando al contrario di non capire granché del rapporto tra simbolico e politica. Vada come vada tra la destra dei peggiori e la cultura istituzionale del paese non c’è più alcun argine simbolico, nessun discorso sulla qualità della democrazia italiana che costituisca un ostacolo per il rilancio di altolocate avventure politiche. Da questo punto di vista la legislatura che abbiamo alle spalle è stata una catastrofe. Non è un caso che si concluda con le immagini del caimano trionfante che resuscita i riti dei bei vecchi tempi andati - dai regali di Natale ai comunicati stampa con il menù di Villa Grande - per lucidare l’ultimo momento di gloria della sua lunga carriera ...

