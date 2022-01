Come nuovi ma a metà prezzo e riducono l'impatto ambientale: i dispositivi ricondizionati (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono Come nuovi ma costano meno e soprattutto hanno un impatto positivo sull’ambiente. Sono i dispositivi ricondizionati, o rigenerati, che oltre a far risparmiare fino al 60% l’utente sul prezzo originario, riducono i rifiuti elettronici e le emissioni di Co2, donando nuova vita a un cellulare, a un tablet, a un pc. Le ultime uscite di aziende Come Apple e Samsung possono arrivare a costare anche più di 1.500 euro. Un iPhone rigenerato invece anche solo 350 euro. Il software è lo stesso e ha una garanzia di almeno un anno. La quantità dei rifiuti elettronici Ognuno di noi produce oltre sette chili di rifiuti elettronici. Solo finora, perché il peso di questi rifiuti è destinato a crescere, ogni anno di più. Il Global E-waste Monitor 2020 delle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sonoma costano meno e soprattutto hanno unpositivo sull’ambiente. Sono i, o rigenerati, che oltre a far risparmiare fino al 60% l’utente suloriginario,i rifiuti elettronici e le emissioni di Co2, donando nuova vita a un cellulare, a un tablet, a un pc. Le ultime uscite di aziendeApple e Samsung possono arrivare a costare anche più di 1.500 euro. Un iPhone rigenerato invece anche solo 350 euro. Il software è lo stesso e ha una garanzia di almeno un anno. La quantità dei rifiuti elettronici Ognuno di noi produce oltre sette chili di rifiuti elettronici. Solo finora, perché il peso di questi rifiuti è destinato a crescere, ogni anno di più. Il Global E-waste Monitor 2020 delle ...

