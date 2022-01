Combinata nordica, il piatto piange per l’Italia. Pittin anonimo, l’affaire Samuel Costa e i giovani che non decollano (Di lunedì 17 gennaio 2022) La situazione attuale della Combinata nordica italiana è oggettivamente scoraggiante. Ai Giochi olimpici del 2010 questa disciplina portava a casa una medaglia grazie ad Alessandro Pittin, peraltro andato vicinissimo a ripetersi a Sochi 2014, quando arpionò un quarto posto di cui pochi si ricordano. Il risultato di Vancouver appariva l’inizio di un percorso di crescita, ma a distanza di dodici anni il settore versa in uno stato di fatiscenza e si avvicina a Pechino 2022 senza alcuna velleità. Proprio Pittin è l’emblema della situazione. Il friulano appare l’ombra di sé stesso, spento sia sul trampolino che sugli sci stretti. I limiti atavici nel salto sono ben noti, ma l’attuale versione dell’atleta è inferiore a quella vista nel recente passato. Anzi, per certi versi è persino più inquietante di quella dei momenti di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) La situazione attuale dellaitaliana è oggettivamente scoraggiante. Ai Giochi olimpici del 2010 questa disciplina portava a casa una medaglia grazie ad Alessandro, peraltro andato vicinissimo a ripetersi a Sochi 2014, quando arpionò un quarto posto di cui pochi si ricordano. Il risultato di Vancouver appariva l’inizio di un percorso di crescita, ma a distanza di dodici anni il settore versa in uno stato di fatiscenza e si avvicina a Pechino 2022 senza alcuna velleità. Proprioè l’emblema della situazione. Il friulano appare l’ombra di sé stesso, spento sia sul trampolino che sugli sci stretti. I limiti atavici nel salto sono ben noti, ma l’attuale versione dell’atleta è inferiore a quella vista nel recente passato. Anzi, per certi versi è persino più inquietante di quella dei momenti di ...

