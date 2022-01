Col braccio in silicone per il vaccino, Guido Russo ha riaperto lo studio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Guido Russo, il dentista che lo scorso 2 dicembre si era presentato al centro vaccinale di Biella con un braccio in silicone, ha riaperto il suo studio dentistico. L'Ordine dei medici della provincia ha infatti revocato la sospensione dell'... Leggi su today (Di lunedì 17 gennaio 2022), il dentista che lo scorso 2 dicembre si era presentato al centro vaccinale di Biella con unin, hail suodentistico. L'Ordine dei medici della provincia ha infatti revocato la sospensione dell'...

Advertising

strahge : che poi che ci spero a fare che anche quando facevo i vaccino da piccola rimanevo col braccio dolorante per almeno… - dorkaba : @DonPiricoddi Giusto per essere chiari col regolamento: È un’infrazione (“fallo di mano”) se un calciatore: •… - drezzoni : @erroriarbitrali @Ganjaprince9 Col braccio avanti? Se avesse fatto un intervento meno sgraziato forse non la prende… - marco3101989 : @BambiFetz @Sporvino1 @MedBunker Nessuno ha mai detto che le mascherine avrebbero da sole fermato il contagio. Di s… - Domenica19611 : RT @sanchodrummer: La prima giornata passata col basso in braccio mi conferma per l'ennesima volta che John Deacon è un cazzo di genio. -