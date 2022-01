Cloud nazionale: c’è in gioco la sovranità tecnologica. Ma dipendiamo dagli Usa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen – Si torna a parlare del Cloud nazionale (il Cloud della Pa). L’undici gennaio scorso la Camera ha approvato la mozione di maggioranza in materia di “infrastrutture digitali efficienti e sicure per la conservazione e l’utilizzo dei dati della Pubblica amministrazione”. Il tema è vasto anche perché c’è in gioco la “sovranità tecnologica” sui dati di tutti gli italiani. È bene, dunque, andare con ordine per capire su cosa si è espresso il Parlamento e perché. Il Polo Strategico nazionale e il governo Con questa mozione il governo si impegna a redigere “una relazione da inviare alle Commissioni parlamentari competenti sul Polo strategico nazionale al fine di assicurare trasparenza sull’autonomia tecnologica del Polo”. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen – Si torna a parlare del(ildella Pa). L’undici gennaio scorso la Camera ha approvato la mozione di maggioranza in materia di “infrastrutture digitali efficienti e sicure per la conservazione e l’utilizzo dei dati della Pubblica amministrazione”. Il tema è vasto anche perché c’è inla “” sui dati di tutti gli italiani. È bene, dunque, andare con ordine per capire su cosa si è espresso il Parlamento e perché. Il Polo Strategicoe il governo Con questa mozione il governo si impegna a redigere “una relazione da inviare alle Commissioni parlamentari competenti sul Polo strategicoal fine di assicurare trasparenza sull’autonomiadel Polo”. ...

