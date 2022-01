Claudio Villa, chi sono i figli del cantante e la scoperta di Titov il “figlio segreto” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Claudio Villa è stato un cantante riconosciuto in tutto il mondo, oggi scopriremo chi sono i suoi figli segreti, nonostante la vita privata molto turbolenta sotto alcuni aspetti. Ancora oggi si discute su chi siano i suoi figli, e quanti figli non riconosciuti sono sparsi per il mondo. La storia più stupefacente è quella di Manuela, nata a Roma il 17 Febbraio del 1966, il cantante non aveva mai riconosciuto sua figlia e il fratello maggiore Claudio. Il ragazzo è cantante come suo padre da quanto aveva 18 anni, ha dovuto affrontare un processo giudiziario, il quale si è concluso nel 2006 quando i giudici hanno satbilito che poteva portare il nome di suo padre. Il riconoscimento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)è stato unriconosciuto in tutto il mondo, oggi scopriremo chii suoisegreti, nonostante la vita privata molto turbolenta sotto alcuni aspetti. Ancora oggi si discute su chi siano i suoi, e quantinon riconosciutisparsi per il mondo. La storia più stupefacente è quella di Manuela, nata a Roma il 17 Febbraio del 1966, ilnon aveva mai riconosciuto suaa e il fratello maggiore. Il ragazzo ècome suo padre da quanto aveva 18 anni, ha dovuto affrontare un processo giudiziario, il quale si è concluso nel 2006 quando i giudici hanno satbilito che poteva portare il nome di suo padre. Il riconoscimento ...

