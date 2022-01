Classifica Serie A, cosa è cambiato dopo il weekend? La situazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ancora è una graduatoria parziale per via delle gare da recuperare (colpa del Covid-19) e per il tris di partite che si disputeranno in questo insolito lunedì di calcio italiano. La massima Serie ha archiviato, però, un weekend ricco di emozioni che ha contribuito, ovviamente, a riscrivere la Classifica di Serie A emettendo piccoli appelli che si andranno a sommare per il giudizio finale di fine stagione. Ecco cosa è successo aspettando Milan-Spezia, Bologna-Napoli (18:30) e Fiorentina-Genoa (20:45). Classifica Serie A: la situazione attuale Questa sera il Milan potrebbe diventare la capolista della massima Serie. I rossoneri, battendo lo Spezia, si porterebbero momentaneamente a più uno dai cugini nerazzurri che, ieri, non sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ancora è una graduatoria parziale per via delle gare da recuperare (colpa del Covid-19) e per il tris di partite che si disputeranno in questo insolito lunedì di calcio italiano. La massimaha archiviato, però, unricco di emozioni che ha contribuito, ovviamente, a riscrivere ladiA emettendo piccoli appelli che si andranno a sommare per il giudizio finale di fine stagione. Eccoè successo aspettando Milan-Spezia, Bologna-Napoli (18:30) e Fiorentina-Genoa (20:45).A: laattuale Questa sera il Milan potrebbe diventare la capolista della massima. I rossoneri, battendo lo Spezia, si porterebbero momentaneamente a più uno dai cugini nerazzurri che, ieri, non sono ...

