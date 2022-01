Classifica film al botteghino 10 gennaio – 16 gennaio

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 10 al 16. SPIDER-MAN – NO WAY HOME Regia di Jon Watts Genere Azione Produzione USA, 2021 Data uscita: 15 dicembre 2021 ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO Regia di Gianluca Leuzzi Genere Commedia Produzione Italia, 2022 Data uscita: 012022 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD Regia di Reinaldo Marcus Green Genere Sportivo Produzione Stati Uniti, 2021 Data di uscita 132022 BELLI CIAO Regia di Gennaro Nunziante Genere Commedia Produzione Italia, 2022 Data uscita: 012022 MATRIX RESURRECTIONS Regia di Lana Wachowski Genere Fantascienza Produzione Stati Uniti, 2021 Data uscita: 01 ...

Ultime Notizie dalla rete : #Classifica film

Alcunisono delle vere manne dal cielo in grado di farci ridere esattamente come la prima ... 'Domanda del giorno', ad esempio, con divertenti quesiti ai quali rispondere per scalare la...... l'horror capace di spodestare Spider - Man: No Way Home dalla testa della. La paura per ... Dati alla mano, ilcon protagonista il villain Ghostface si è ritagliato un particolare (o ...