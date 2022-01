Cinque azzurri al secondo turno agli Australian Open

(Di lunedì 17 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Matteo Berrettini, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropolia. In campo nonostante il mal di stomaco, il 25enne tennista romano, n.7 del ranking e del seeding, ha sconfitto all’esordio per 4-6 6-2 7-6(5) 6-3, dopo una batta di tre ore e dieci minuti, lo statunitense Brandon Nakashima, 20enne californiano di San Diego, n.68 Atp, al debutto assoluto a Melbourne, mai affrontato prima in carriera dall’azzurro. Berrettini troverà allo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, che si è imposto per 7-5 6-3 6-4 sul ceco Jiri Vasely. Anche Lorenzo Sonego supera ...

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Buona la prima per Matteo Berrettini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli