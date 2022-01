Ciclismo | rubate diciassette biciclette alla Israel Cycling Academy in Spagna

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Sembra di rivivere uno scenario già visto solamente poche settimane fa. Era novembre 2021 e in quel di Roubaix si stavano svolgendo i Mondiali disu pista. La Nazionale italiana si è vista prelevare dai ladri ben venti, poi per fortuna ritrovate in seguito dopo continue indagini. Oggi è la volta di una squadra satellite di una World Tour, la, che fornisce corridori-PremierTech. La compagineiana si stava allenando in un ritiro prima di iniziare la stagione in, a Girona. L’annuncio sui social: smarritedelle bici Factor,dal camion della squadra. La speranza è che, come successo con la Nazionale azzurra, il caso possa ...