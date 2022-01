Ci mancava l’inflazione record | mai così alta dal 2012 Carrello della spesa raddoppiato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen – Cisolo, trainata dai rincari energetici: nel 2021 sale al 1,9%, ai massimi dal. L’aumento dei prezzi incide su una ripresa economica già di per sé debole e compromessa da chiusure, restrizioni e dal caro bollette: nei bar si va verso 1,50 euro per un caffè. E infatti la gente va di meno al bar (anche e soprattutto per l’obbligo di super green pass). Inflazione, maidalDopo la flessione del 2020, nel 2021 i prezzi al consumo sono tornati a crescere con una media annuale dell’1,9%, registrando l’aumento più ampio dal(+3,0%). Secondo i dati Istat, la ripresa delè stata trainata soprattutto dall’andamento dei prezzi degli ...