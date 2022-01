Chiesa in Austria, sarà operato mercoledì: starà fuori da 6 a 8 mesi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Martedì sera la Juventus inizierà la sua avventura in Coppa Italia, ospitando la Samp nella gara secca degli ottavi di finale. Federico Chiesa guarderà la partita in tv con un pizzico di ansia, legato ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Martedì sera la Juventus inizierà la sua avventura in Coppa Italia, ospitando la Samp nella gara secca degli ottavi di finale. Federicoguarderà la partita in tv con un pizzico di ansia, legato ...

