Chi è Cristina Fogassi, in arte L’Estetista Cinica? Età, carriera e vita privata della blogger (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ecco chi è Cristina Fogassi, in arte L’Estetista Cinica, blogger e professionista del mondo del beauty Cristina Fogassi, in arte L’Estetista Cinica è una blogger e professionista del mondo del beauty che possiede un e-commerce di successo e diversi store in giro per l’Italia. Nata a Sarezzo, in provincia di Brescia nel 1974, Chiara ha intrapreso studi classici per poi dedicarsi all’estetica. Nel 2009 ha avuto un periodo difficile in quanto si è dovuta reinventarsi dopo essere stata licenziata in tronco. E così ha aperto un suo centro estetico a Milano. Pochi però sanno che Chiara ha avuto gravi problemi economici, tanto da costringerla a vendere tutto il suo oro per pagarsi l’affitto. ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ecco chi è, ine professionista del mondo del beauty, inè unae professionista del mondo del beauty che possiede un e-commerce di successo e diversi store in giro per l’Italia. Nata a Sarezzo, in provincia di Brescia nel 1974, Chiara ha intrapreso studi classici per poi dedicarsi all’estetica. Nel 2009 ha avuto un periodo difficile in quanto si è dovuta reinventarsi dopo essere stata licenziata in tronco. E così ha aperto un suo centro estetico a Milano. Pochi però sanno che Chiara ha avuto gravi problemi economici, tanto da costringerla a vendere tutto il suo oro per pagarsi l’affitto. ...

Advertising

TuCuggino : RT @anna_salvaje: @MisssFreedom @elevisconti @PoliticaPerJedi Guarda, io di certo posso dirti che chi fa un tuit con foto 'wanted' (in chia… - silviasplash : RT @anna_salvaje: @MisssFreedom @elevisconti @PoliticaPerJedi Guarda, io di certo posso dirti che chi fa un tuit con foto 'wanted' (in chia… - cristina_lev : RT @PaoloMaddalenaA: Per chi volesse capire meglio la mia posizione ??: - Shamone87665062 : RT @anna_salvaje: @MisssFreedom @elevisconti @PoliticaPerJedi Guarda, io di certo posso dirti che chi fa un tuit con foto 'wanted' (in chia… - nivesguerra : @mbartolotta63 @Moonlightshad1 Io so chi è Cristina Correani, non da oggi ma da quando ho un profilo fb, cioè dal 2… -