"Che assurdità, da quando c'è l'obbligo il contagio è sempre cresciuto": Bassetti a valanga, una foto per demolire Speranza | Guarda (Di lunedì 17 gennaio 2022) No, Matteo Bassetti non sta zitto. Soprattutto se non è d'accordo, con qualcuno o qualcosa. Le sue sfuriate in tv stanno lì a dimostrarlo. Ma il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova non sta zitto nemmeno quando ha qualcosa da ridire contro chi ci governa, contro chi decide le misure da adottare contro il Covid. Uno degli ultimi esempi, quando gli hanno chiesto se lavorerebbe mai nel Cts: da parte di Bassetti è piovuto un secco "no". L'esperto ha sottolineato come per lavorare col Cts dovrebbero cambiare molte cose, dunque ha aggiunto che ad oggi tra lui e l'organismo ci sono troppe distanze. Ma non solo. Infatti Bassetti ha puntato il dito contro il governo anche su Instagram. La ragione? L'obbligo di mascherine all'aperto, che in molte circostanze ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) No, Matteonon sta zitto. Soprattutto se non è d'accordo, con qualcuno o qualcosa. Le sue sfuriate in tv stanno lì a dimostrarlo. Ma il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova non sta zitto nemmenoha qualcosa da ridire contro chi ci governa, contro chi decide le misure da adottare contro il Covid. Uno degli ultimi esempi,gli hanno chiesto se lavorerebbe mai nel Cts: da parte diè piovuto un secco "no". L'esperto ha sottolineato come per lavorare col Cts dovrebbero cambiare molte cose, dunque ha aggiunto che ad oggi tra lui e l'organismo ci sono troppe distanze. Ma non solo. Infattiha puntato il dito contro il governo anche su Instagram. La ragione? L'di mascherine all'aperto, che in molte circostanze ...

Ultime Notizie dalla rete : Che assurdità La salute mentale è un lusso ...a sua volta il macro che lo contiene. Il problema di natura psichica del singolo è inequivocabilmente un problema di natura sociale. Questa premessa è necessaria per porre l'accento sull'assurdità di ...

Morte Luigi Marilli, la diffida di 'Liberiamo l'Italia': 'Sciacallaggio e strumentalizzazione, ora basta' Meno il vaccino funziona, più ci si accanisce con chi ha deciso di non iniettarselo: un'assurdità che non ha bisogno di commenti. In questo caso, non potendo certo descrivere Luigi come un assatanato ...

