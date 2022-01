Celine Dion rimanda la sua tournée per problemi di salute. Red Canzian ricoverato per un’infezione al cuore (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questo dovrebbe essere un momento di ripartenza per il mondo della musica. Dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia eventi dal vivo e concerti sembrano vivere il primo passo verso la normalità. Eppure, alcuni problemi di salute avrebbero impedito a Celine Dion, artista di fama mondiale, e Red Canzian, musicista italiano ed ex Pooh, a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questo dovrebbe essere un momento di ripartenza per il mondo della musica. Dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia eventi dal vivo e concerti sembrano vivere il primo passo verso la normalità. Eppure, alcunidiavrebbero impedito a, artista di fama mondiale, e Red, musicista italiano ed ex Pooh, a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

