C'è Posta per Te, Teo Mammucari confessa: 'Ho un fratello italo - pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Momento verità per Teo Mammucari . Ospite a C'è Posta per Te insieme a tutta la giuria di Tú sí que vales , il conduttore ha esaudito il desiderio di Carmine , un ragazzo di Sacafati (Salerno) che ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Momento verità per Teo. Ospite a C'èper Te insieme a tutta la giuria di Tú sí que vales , il conduttore ha esaudito il desiderio di Carmine , un ragazzo di Sacafati (Salerno) che ...

Advertising

WittyTV : #CePostaPer Can Yaman! L’attore turco ci racconta delle emozioni che ha vissuto ieri sera e di un particolare che h… - VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - WittyTV : Una seconda puntata ricca di emozioni, storie e grandi ospiti! Avete visto cos'è successo a #CePostaPerTe? Cliccate… - Zelgadis265 : RT @Divino_2: Io vorrei una puntata di 'C'è posta per te' con Auro da una parte e Beppe dall'altra con Maria che apre la busta https://t.co… - gnoccalsugo : Maria De Filippi:si legge il Corano per una puntata di c’è posta per te Alfonso:questo terzo occhio che significa.… -