C’è posta per te, donna incinta cacciata dal padre musulmano: Maria De Filippi gli legge il Corano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella seconda puntata di C’è posta per te la storia di Vivienne e il gesto di Maria De Filippi hanno acceso il dibattito religioso e una sorta di scontro generazionale. La donna non vedeva il padre Emad da 12 anni, da quando la cacciò di casa perché era rimasta incinta prima del matrimonio. Una grossa delusione per un uomo musulmano. Da qui il tentativo di Vivienne di rivolgersi alla trasmissione e l’aiuto della conduttrice che, per convincerlo a riabbracciare la figlia, ha letto il Corano. C’è posta per te, la storia di Vivienne Vivienne ha cercato di riallacciare i rapporti con il papà, ma l’uomo era inflessibile. «Da dodici anni non riesco a vederti, a chiamarti. È da tanto che aspetto questo momento e ho fatto tanti tentativi, ma ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella seconda puntata di C’èper te la storia di Vivienne e il gesto diDehanno acceso il dibattito religioso e una sorta di scontro generazionale. Lanon vedeva ilEmad da 12 anni, da quando la cacciò di casa perché era rimastaprima del matrimonio. Una grossa delusione per un uomo. Da qui il tentativo di Vivienne di rivolgersi alla trasmissione e l’aiuto della conduttrice che, per convincerlo a riabbracciare la figlia, ha letto il. C’èper te, la storia di Vivienne Vivienne ha cercato di riallacciare i rapporti con il papà, ma l’uomo era inflessibile. «Da dodici anni non riesco a vederti, a chiamarti. È da tanto che aspetto questo momento e ho fatto tanti tentativi, ma ...

Advertising

VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - zazoomblog : C’è posta per te donna incinta cacciata dal padre musulmano: Maria De Filippi gli legge il Corano - #posta #donna… - aalebetss : RT @mesombriacata__: o lo sposo o lo chiamo a c'è posta per te -