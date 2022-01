Catasto | la mossa per fermare il salasso sulla casa

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 14 gennaio è scaduto, in Commissione Finanze alla Camera, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge delega per la riforma fiscale presentato dal Governo. L’intero Centrodestra ha presentato una proposta di stralcio dell’articolo 6, quello riguardante la revisione del: un passaggio importantissimo in vista dell’avvio dell’esame del disegno di legge. Come ha segnalato, nel dare la notizia, l’on. Alberto Gusmeroli, promotore con la Lega di questo intervento normativo, la proposta di stralcio è stata sottoscritta dai vertici di cinque fra gruppi e componenti parlamentari. Non può sfuggire il grande significato politico di questo elemento, che conferma l’intenzione di un’amplissima area politica di pretendere il rispetto della volontà espressa dal Parlamento il 30 giugno dello scorso anno, quando escluse ildal ...