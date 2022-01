Catania, arrestato dopo 10 anni il presunto omicida di Agata Scuoto: incastrato da un’intercettazione in auto (Di lunedì 17 gennaio 2022) I carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato Rosario Palermo, 60enne ritenuto responsabile dell’omicidio della 22enne Agata Scuoto, aggravato dall’occultamento del cadavere, mai rivenuto. La procura distrettuale di Catania ha richiesto la misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per l’indagine preliminare (Gip), dal momento che le indagini hanno rilevato gravi indizi di colpevolezza che collegano l’uomo, compagno della madre all’epoca dei fatti, alla scomparsa della ragazza, denunciata nel giugno del 2012 dai genitori. Ad incastrarlo è un audio in cui l’uomo in auto, mentre parlava da solo, aveva espresso il timore che il corpo della ragazza, che era stata strangolata e bruciata, potesse essere ritrovato, come riporta l’Ansa. La svolta nelle indagini, come hanno spiegato gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) I carabinieri della Compagnia di Acireale hannoRosario Palermo, 60enne ritenuto responsabile dell’omicidio della 22enne, aggravato dall’occultamento del cadavere, mai rivenuto. La procura distrettuale diha richiesto la misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per l’indagine preliminare (Gip), dal momento che le indagini hanno rilevato gravi indizi di colpevolezza che collegano l’uomo, compagno della madre all’epoca dei fatti, alla scomparsa della ragazza, denunciata nel giugno del 2012 dai genitori. Ad incastrarlo è un audio in cui l’uomo in, mentre parlava da solo, aveva espresso il timore che il corpo della ragazza, che era stata strangolata e bruciata, potesse essere ritrovato, come riporta l’Ansa. La svolta nelle indagini, come hanno spiegato gli ...

