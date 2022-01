Caso Djokovic, Palmieri: “Se sta alle regole giocherà gli Internazionali d’Italia” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “E’ un personaggio controverso che prende delle posizioni rischiando in prima persona. Il fatto che non è un esempio per i giovani che si avvicinano a questo sport è assolutamente vero, non ha raggiunto in questo Federer e Nadal”. Così ai microfoni di Radio Anch’io sport Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali di tennis d’Italia, sull’espulsione dall’Australia di Nole Djokovic per non essersi vaccinato contro il Covid (leggi qui). “Questa vicenda – aggiunge Palmieri – può compromettere l’equilibrio mentale di cui un grande atleta che ha bisogno per migliorare o mantenere il suo livello. Io non mi sarei comportato come il direttore degli Australian Open nella prima parte della vicenda quando l’organizzazione ha favorito l’introduzione in Australia di Djokovic, ma non c’é ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “E’ un personaggio controverso che prende delle posizioni rischiando in prima persona. Il fatto che non è un esempio per i giovani che si avvicinano a questo sport è assolutamente vero, non ha raggiunto in questo Federer e Nadal”. Così ai microfoni di Radio Anch’io sport Sergio, direttore deglidi tennis, sull’espulsione dall’Australia di Noleper non essersi vaccinato contro il Covid (leggi qui). “Questa vicenda – aggiunge– può compromettere l’equilibrio mentale di cui un grande atleta che ha bisogno per migliorare o mantenere il suo livello. Io non mi sarei comportato come il direttore degli Australian Open nella prima parte della vicenda quando l’organizzazione ha favorito l’introduzione in Australia di, ma non c’é ...

Advertising

AndreaVenanzoni : Con il caso Djokovic, i fautori “open borders” hanno non solo scoperto che i confini a quanto pare e quando fa como… - angelomangiante : Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri.… - Eurosport_IT : ?? Ora è davvero ufficiale: Novak Djokovic non farà ulteriori ricorsi e lascerà l'Australia! ???????? Scopri di più:… - LCatarchi : RT @FedeCenci: Oltre che sul caso #Djokovic, occorre a mio avviso riflettere sul caso #Voracova, altra tennista che ha vissuto una disavven… - gerardo96454091 : Anche la mancanza di un piano di emergenza nazionale per la possibile pandemia è diventato marginale per l’informaz… -