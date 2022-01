Caro vita | mercato vuoto e persone che cercano di far quadrare i conti | “è tutto troppo caro”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La stangata dei prezzi e ilpesa sempre di più sulle famiglie. Siamo stati aldi Villaricca per capire che aria tira. Anche ali prezzi sono aumentati, ma ancora si può trovare l’affare e il risparmio. Beni primari come alimentari non si rinuncia e per farsi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ivanscalfarotto : @GuidoCrosetto Guido caro, gli unici oppressi qui sono i vaccinati: oppressi da pochi irresponsabili che riempiono… - JosepBorrellF : La scomparsa di David Sassoli è un grande dolore. Perdiamo un politico di valore ma soprattutto un amico, un uomo… - lucatelese : Caro, a me Nostradamus fa un baffo, capisco che il rigoretto graziato, da bianconero ti faccia gola. Però approfitt… - luciferasi_ : RT @Meta__Moro: Caro Andrea Ra, Fabrizio Moro è un artista ma prima di tutto di grande senso di responsabilità. Continuare a scrivere sui s… - ElisaCuccolo : RT @Meta__Moro: Caro Andrea Ra, Fabrizio Moro è un artista ma prima di tutto di grande senso di responsabilità. Continuare a scrivere sui s… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro vita

AGI - Agenzia Italia

Una situazione che mette a serio rischio i consumi delle famiglie, che potrebbero crollare nel 2022 come conseguenza del'. L'inflazione al 3,9% rappresenta un massacro per le tasche delle ...... inevitabilmente, vengono scaricati sui consumatori finali, e stanno dandoal fenomeno del "- colazione" in tutta Italia. " Ogni giorno 5,5 milioni di italiani fanno colazione nei bar ...Enorme stangata prevista per il 2022 nei confronti delle famiglie italiane a causa del caro bollette, che rischia di colpire duramente migliaia di persone in tutta Italia, già in difficoltà con i cost ..."Un massacro per le famiglie, sono a rischio i consumi". A lanciare l'allarme le principali associazioni dei consumatori - dal Codacons a Assoutenti - commentando i dati resi noti dall'Istat questa ma ...